Семья из Башкирии просит председателя Следкома РФ помочь вернуть землю под домом

К председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину через СМИ обратилась семья с ребенком-инвалидом из Республики Башкортостан. Семья из города Туймазы пытается отстоять право на участок под собственным домом. По данным заявителей, недвижимостью пытается завладеть их соседка, используя подложные документы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, председатель Следственного комитета дал поручение и. о. руководителя СУ СКР по Республике Башкортостан Игорю Пашнину доложить о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах.

Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.