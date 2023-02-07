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Сегодня, 08:17

Путин расширил список детских заболеваний, в лечении которых участвует фонд «Круг добра»

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий полномочия фонда «Круг добра» по закупке лекарств от тяжелых детских заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесены в указ, который определяет основные параметры работы фонда. Ранее в нем только указывалось, что главная цель работы «Круга добра» - это финансовое обеспечение медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, закупка для них лекарств и медицинских изделий. При этом конкретные заболевания, при которых оказывается такая помощь, в документе определены не были. Перечень закупаемых медикаментов определял попечительский совет, а список тяжелых заболеваний - экспертный совет фонда.

Сейчас указ дополнен конкретными заболеваниями, лекарства от которых должны приобретаться за счет «Круга добра». Такая помощь будет доступна для «детей в возрасте до 18 лет, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), детей в возрасте до 18 лет после трансплантации органов и (или) тканей».

Как заявлял ранее глава государства, «Круг добра» должен взять на себя закупку лекарств для детей и с такими сложными заболеваниями, которые ранее не финансировались в полном объеме региональными бюджетами.

Указ о создании фонда «Круг добра» подписан Владимиром Путиным в январе 2021 года. В перечне фонда сегодня более 60 тяжелых и редких заболеваний, прежде всего генетических. В числе подопечных фонда - более 5,2 тысячи детей.

Как сообщал ранее «Башинформ», в рамках начавшегося с 1 января в России расширенного скрининга новорожденных выявили и подтвердили первый случай СМА.

Спинальную мышечную атрофию (СМА) выявили у ребёнка, родившегося 1 января 2023 года в Кургане. Девочка сейчас под присмотром врачей, получает необходимое лечение.

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