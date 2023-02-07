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Вчера, 18:35

Опубликован график комплексной расчистки уфимских улиц

пресс-служба администрации Уфы
Фото:пресс-служба администрации Уфы

В Уфе коммунальные службы продолжают усиленную комплексную расчистку улично-дорожной сети в дополнение к своей обычной ежедневной работе. Такая уборка проводится в ночное время и ранним утром для того, чтобы не мешать потоку транспорта днем.

В ближайшие дни комплексная расчистка с введением временного ограничения проезда транспорта пройдет на следующих участках дорог по улицам:

— Достоевского от ул. Айская до ул. Ветошникова — с 21:00 8 февраля по 07:00 9 февраля;

— Краснодонская от ул. Пархоменко до ул. Цюрупы — с 21:00 9 февраля по 07:00 10 февраля;

— Гоголя от ул. Чернышевского до ул. Достоевского — с 21:00 10 февраля по 07:00 11 февраля;

— Р. Зорге по местному проезду от ул. 50 лет СССР до ул. Б. Кадомцевых — с 21:00 11 февраля по 07:00 12 февраля;

— Л. Толстого от ул. Кольцевая до ул. М. Горького — с 21:00 12 февраля по 07:00 13 февраля;

— Свободы от ул. Первомайская до ул. Интернациональная — с 21:00 13 февраля по 07:00 14 февраля;

— Ю. Гагарина от ул. Королева до ул. М. Жукова — с 21:00 14 февраля по 07:00 15 февраля.

«Особое внимание уделяют расчистке обочин, парковочных карманов, прилегающих к остановкам территорий, радиусов на поворотах и вывозу снежных валов, что позволяет „открыть“ и расширить полезное для проезда автомобилей пространство. Призываем горожан не оставлять свои машины вдоль дорог в ночное время, так как это создает препятствия механизированной уборке и снижает эффективность», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Городские службы просят жителей отнестись с пониманием и учитывать данные перекрытия движения при планировании поездок.

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