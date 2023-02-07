Мэр Уфы наградил благодарственными письмами отличившихся работников

Сегодня, 7 февраля, оперативное совещание в администрации Уфы началось с церемонии награждения. Поощрение в виде благодарственного письма от мэра города Ратмира Мавлиева получили отличившиеся сотрудники и работники столичных предприятий и учреждений.

Первым свою заслуженную награду из рук мэра города получил водитель автомобиля III класса пожарной части технической службы управления пожарной охраны города Уфы Борис Артюков. Такими же благодарственными письмами отмечены его коллеги:

— командир отделения 4 пожарно-спасательной части 22 пожарно-спасательного отряда Самат Ласынов;

— старший инструктор по вождению пожарной машины — водитель 4 пожарно-спасательной части 22 пожарно-спасательного отряда Марсель Сафаргалиев;

— пожарный пожарной части технической службы управления пожарной охраны города Уфы Эдуард Сулейманов;

— командир отделения 4 пожарно-спасательной части 22 пожарно-спасательного отряда Рустем Хасанов;

— старший пожарный 4 пожарно-спасательной части 22 пожарно-спасательного отряда Ильдар Шарипов.

Благодарностью главы администрации Уфы также награждены заместитель начальника Главархитектуры администрации Уфы Даниил Ивлев, главный специалист сектора по работе в социальных сетях управления по взаимодействию со СМИ Камиль Ахмадеев, начальник отдела пресс-службы управления по взаимодействию со СМИ Роман Хакимов.

Ратмир Мавлиев поблагодарил награжденных за службу и пожелал каждому из них крепкого здоровья и удачи в их нелегкой работе.