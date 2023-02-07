Глава ГИБДД Башкирии обратился к водителям с экстренным сообщением

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов утром 7 февраля в своем телеграм-канале обратился к водителям с предупреждением.

«Уважаемые участники дорожного движения, 7 февраля на протяжении всей автодороги Уфа — Оренбург наблюдается ухудшение видимости из-за густого тумана. В связи с этим рекомендую повременить с поездкой в данном направлении, дождаться улучшения видимости на дороге. В случае если вы в пути, просим вас соблюдать скоростной режим, дистанцию, интервал, двигаться с включёнными световыми приборами, в том числе противотуманными», — сообщил он.

Пешеходам он рекомендовал переходить проезжую часть только в установленных для этого местах.