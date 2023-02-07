Башкирия вошла в Топ-10 регионов по качеству зачисленных абитуриентов

Башкирия заняла шестое место среди регионов России с наиболее высоким качеством приема в вузы. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

В ходе исследования выяснилось, что в 2022 году только в 10 регионах, включая Башкирию, среднее качество приема в вузы выше, чем в среднем по России. В республике средний балл совокупного приема составил 69,9. В пятерку лидеров вошли Москва и Московская область (75 баллов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (74,3), Томская область (71,3), Татарстан (70,6) и Новгородская область (70,5).

Лидерами по качеству бюджетного приема среди вузов Башкирии с численностью бюджетного приема от 300 человек стали УГНТУ (74,7), БГПУ им. М. Акмуллы (72,6), УГАТУ (72,0), БГМУ (71,6), БашГУ (70).

Еще один показатель качества — число зачисленных без вступительных экзаменов победителей и призеров олимпиад школьников. В целом по России их в 2022 году стало больше — 7,4 тысячи против 7 тысяч в 2021 году. Традиционно они поступают в вузы пяти регионов, причем больше всего или 86% — в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

В Башкирии на бюджетные места без вступительных испытаний зачислены 52 студента. Это на 13 процентов больше, чем в 2021 году. При этом наибольшее количество олимпиадников или 32 человека поступили в УГНТУ.

В целом по России прошлый год продемонстрировал стабильность в численности бюджетных мест, тогда как в 2021 году, напротив, по итогам набора количество зачисленных на бюджетные места студентов выросло почти на 10 процентов. По стране совокупный средний балл ЕГЭ остался неизменным — 68,6. Это означает, что распределение студентов с высоким уровнем школьных знаний стало более равномерным, такие студенты чаще принимали решение оставаться в своем регионе, отмечается в исследовании.

«Мы наблюдаем тренд на региональный разворот в обеспечении доступности высшего образования. Если сравнивать 2020 и 2022 годы, то практически во всех регионах произошел рост числа зачисленных на бюджет», — прокомментировал научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Всего в башкирские вузы в 2022 году было зачислено 9 859 студентов. Лидером региона по количеству студентов стал УГНТУ – совокупный прием составил 2 352 человека. Также в топ-5 крупнейших вузов вошли УГАТУ (1801), БашГУ (1720), БГМУ (1007) и БГПУ им. М. Акмуллы (848).

Как сообщал ранее «Башинформ», численность студентов в Башкирии увеличилась за год на 3,5%.

В 2022/23 учебном году специалистов с высшим образованием готовят девять вузов: семь государственных и два негосударственных, а также 17 филиалов вузов.

В них обучаются 99 тысяч студентов: в том числе в государственных вузах — 95,3 тысячи, в негосударственных — 3,7 тысячи человек.