В уфимском ботаническом саду зацвела фейхоа

В уфимском ботаническом саду распустились цветы фейхоа. Как сообщили агентству «Башинформ» в оранжерее, дерево традиционно расцветает в феврале-марте. Увидеть тропическое растение в «наряде» можно будет в ближайшие 2-3 недели.

«В период массового цветения фейхоа чем-то напоминает сакуру. Поэтому традиционно в этот период в ботаническом саду бывает много посетителей. Мы только сегодня подкормили дерево, поэтому в ближайшее недели оно будет активно цвести», - сообщила инженер ботанического сада-института Гульнара Кашаева.

После того, как фейхоа отцветет, начнут завязываться плоды. Процесс их созревания довольно длительный, урожай планируют собрать только в августе. Плоды экзотического дерева считаются очень полезными, они богаты йодом и железом.