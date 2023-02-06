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Сегодня, 11:50

В Уфе выявлена незаконная торговля речной и озёрной рыбой

управление Россельхознадзора по Башкирии
Фото:управление Россельхознадзора по Башкирии

В Уфе незаконно торговли речной и озерной рыбой. Факт несанкционированной реализации выявило управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан совместно с Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой.

В надзорные ведомства поступили сведения, что жители Уфы без оформления ветеринарных сопроводительных документов и без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продавали карпа, судака, толстолобика, щуку и другие виды рыб. Торговля шла на улицах Мубарякова, Айская, проспекте Октября, Трамвайная, бульваре молодёжи.

Добыча водных биологических ресурсов и их реализация в местах несанкционированной торговли осуществлялась незаконно, сообщили в надзорном ведомстве. Эти действия нарушают требования статьи федерального закона «О ветеринарии», правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утверждённых приказом минсельхоза ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, предназначенных для переработки и реализации.

Виновным объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере ветеринарии.

«Выловленные водные биологические объекты, предназначенные для переработки или реализации, подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе в лабораториях государственной ветеринарной службы. Управление Россельхознадзора по РБ рекомендует не покупать уловы водных биологических объектов и другую продукцию животного происхождения на стихийных рынках, действующих в обход всех правил и запретов. Данная продукция не имеет ветеринарных сопроводительных документов, заключения ветеринарно-санитарной экспертизы, подтверждающих происхождение, качество и безопасность, хранится и реализуется с нарушением температурных и санитарных правил», — обратились к горожанам в надзорном ведомстве.

О всех случаях незаконной торговли водными биологическими объектами Россельхознадзор просит сообщать по телефону +7 (347) 248-56-00.

Ранее управление Россельхознадзора по Башкирии при мониторинге данных информационной системы «Меркурий» обнаружил факт производства молочной продукции из нелогичного объёма сырья, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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