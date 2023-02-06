Россельхознадзор выявил в Башкирии факт нарушения в производстве масла и молока

Управление Россельхознадзора по Башкирии при мониторинге данных информационной системы «Меркурий» выявило в январе текущего года производство молочной продукции из нелогичного объёма сырья.

Согласно изученным материалам, 2 января 2023 года предприятие «Рощинский» оформило транзакцию на вырабатываемую молочную продукцию «Масло сливочное „Крестьянское“ с массовой долей жира 72,5% 200гр» объёмом 54,9 кг и «Молоко, обезжиренное, восстановленное» объемом 1170 кг. При этом предприятие указало, что в качестве сырья использовалось всего 22,6 кг пастеризованного молока. Объём выработанной продукции, при этом, увеличился в 54 раза. Как отметили в надзорном ведомстве, выявленные факты не позволяют достоверно установить происхождение молочной продукции, качество и безопасность сырья.

«Ранее на данном предприятии неоднократно были зафиксированы аналогичные нарушения, когда объём вырабатываемой продукции существенно превосходил объём сырья, направленного в производство. Они были зафиксированы Россельхознадзором неоднократно. Таким образом, предприятие в очередной раз ввело в оборот продукцию, изготовленную из нелогичного объема сырья, что является нарушением принципа прослеживаемости и требований Технического регламента Таможенного союза „О безопасности молока и молочной продукции“», — сообщили в надзорном ведомстве.

Предприятие предупредили о недопустимости нарушения обязательных требований и приостановили регистрацию в системе «ВетИС» сроком на семь дней.

Ранее молокоперерабатывающее предприятие из Татарстана поставило в социально значимые учреждения Башкирии сливочное масло с признаками фальсификации, сообщало информагентство «Башинформ».