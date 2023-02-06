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Вчера, 18:30

В Уфе пройдёт праздник для влюбленных «От любви тает лёд»

14 февраля, в День всех влюбленных, в Уфе пройдёт праздник «От любви тает лёд». Организаторами мероприятия стали радио «Юлдаш» и молодёжное интернет-радио «Юлдаш PLUS».

Как сообщили «Башинформу» организаторы праздника, гостей ждёт шуточный ЗАГС, который распишет влюблённых всего за 5 минут и прямо на коньках. Ведущие мероприятия — Ямиль Ишмухаметов, Филюс Касимов, Айбулат Сисанбаев — организуют веселые игры, дискотеку, раздадут вкусные призы, а между влюбленными парами разыграют сертификат на однодневный конный тур от партнера — компании «Терра Башкирия».

На мероприятии выступят Наркас Сиржетдинова, Гульсум Бикбулатова, Фарваз Урманшин, Ильнур Рамазанов, Венера Юльгилдина, Альфия Амирханова, Гайсар Миндигулов, Газиз Ахметов, BABY Ti.

Мероприятие пройдёт на катке в парке им. Якутова с 18.00 до 20.00. Приглашаются все желающие!

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