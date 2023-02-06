В России будет присуждаться больше президентских премий для учителей

В России количество президентских премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности будут увеличены. Если ранее вручалась тысяча премий, теперь премии получат 1250 учителей, сообщает агентство «Башинформ».

Соответствующие изменения внесены 6 февраля 2023 года в указ президента России от 28 ноября 2018 года. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей. Награды присуждают каждый год ко Дню учителя по итогам конкурса. Участвовать в нем могут учителя со стажем педагогической работы от трех лет.