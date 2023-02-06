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Сегодня, 10:23

В одном из районов Башкирии объявлен карантин по бешенству животных

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Указом Главы Башкирии с 1 февраля 2023 года введен карантин по бешенству на территории села Ахманово Бакалинского района. Эпизоотическим очагом установлена территория в границах личного подсобного хозяйства одной из жительниц села.

Там запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов Государственной ветеринарной службы Башкортостана. Они должны вести наблюдение за животными, которые имели возможный контакт с зараженным скотом, а также провести вакцинацию против бешенства всех восприимчивых животных, относящихся к семействам псовых, кошачьих, куньих, а также крупнорогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более.

В населенном пункте также запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, а также вывоз животных.

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