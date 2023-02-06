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Сегодня, 12:04

В одном из городов Башкирии в подвале дома замуровали кошек

соцсети
Фото:соцсети

Жители Ишимбая возмутились действиями сотрудников ЖЭУ, которые заварили продухи в жилом доме, оставив внутри бездомных кошек. Известно, что инцидент произошёл по адресу: улица Бульварная, 11. Один из неравнодушных горожан выложил фотографии невольных пленников в соцсети.

«Скажите, пожалуйста, это разве не жестокое обращение с животными? Заделать продухи в доме и оставить там бездомных кошек. Неравнодушная жительница кормит их через решётку. А если завтра она не сможет этого сделать, то что? Смерть животным? На все обращения в управляющую компанию нет должной реакции. Как они там были, так и находятся по сей день», - написал автор снимков.

Между тем в ЖЭУ №6 агентству «Башинформ» сообщили, что сейчас животных в подвале дома нет.

«Решетки на продухи установлены по предписанию прокуратуры и государственного комитета по жилищному и строительному надзору. Обеспечение свободного доступа бездомных животных в подвальные помещения на управляющие организации не возложено. Однако сотрудники управляющей компании ЖЭУ-6 периодически выезжают на проверку подвалов МКД. По состоянию на 6 февраля 2022 года, животных в подвале нет», - сообщили в управляющей компании.

Автор:Ляйсан Закирова
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