В минздраве Башкирии назвали районы, где можно записаться на прием к специалистам кардиоцентра

В минздраве Башкирии назвали районы, где жители могут записаться на бесплатный прием к специалистам Республиканского кардиоцентра. Как сообщили «Башинформу» в ведомстве, медики начали работу 6 февраля в Крамаскалинском районе.

В ближайшие две недели специалисты также будут принимать пациентов в Кушнаренковском районе (8 февраля), в Стерлибашевском районе (13 февраля) и в Миякинском районе (15 февраля).



Записаться на прием к специалистам кардиоцентра можно через участкового терапевта по месту жительства.