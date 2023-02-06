В Башкирии подсчитали двойняшек и тройняшек 2022 года

В Башкирии подсчитали количество двойняшек и тройняшек, родившихся в 2022 году. Родами закончились 412 многоплодных беременностей жительниц региона. На свет появились 408 двоен и 4 тройни.

Как сообщили корреспонденту «Башинформа» в пресс-службе госкомитета РБ по делам юстиции, всего в 2022 году органами ЗАГС республики зарегистрировано 36 497 актов о рождении. Из них количество зарегистрированных мальчиков составило — 18 553, девочек — 17 994.

Ранее сообщалось, что в отделе ЗАГС Альшеевского района зарегистрирована первая двойня в 2023 году. Родители назвали девочек красивыми созвучными именами Лия и Мия.

Что в Башкирии положено семьям с детьми в 2023 году, читайте на сайте ИА «Башинформ».