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Сегодня, 11:25

В Башкирии по инвестпроекту открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Миллениум»

Алексей Шмелев/vk.com
Фото:Алексей Шмелев/vk.com

В городе Октябрьском открылся многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс «Миллениум». Как стало известно агентству «Башинформ» от главы администрации Алексея Шмелева, объект построен в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В здании на Садовом кольце, в парке «Нефтяник», расположились спортивные залы с тренажерами, салон красоты и ресторан. Общая площадь нового спорткомплекса – три тысячи квадратных метров.

«Новый комплекс – это и 60 новых рабочих мест, и удобные залы, где можно заняться своим здоровьем, и возможность посидеть всей семьей в ресторане после прогулки в парке», - отметил Шмелев.

Автор:Ляйсан Закирова
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