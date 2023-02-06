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Сегодня, 12:38

Россиян предупредили о новом виде мошенничества через QR-коды

Жителей России предупредили о новой форме мошенничества при помощи QR-кодов, размещенных в общественных местах — перешедшим по ним людям злоумышленники обещают различные соцвыплаты, вынуждая таким образом перечислять деньги. Об этом в интервью «Известиям» сообщил зампред Банка РФ Герман Зубарев.

По его словам, подобные объявления размещаются на стенах домов, в подъездах, на остановках, парковках и т. д.

«Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата. Пособия для социально незащищенных, выплаты студентам, семьям с детьми — у мошенников заготовлен целый перечень таких обещаний, чтобы завлечь и обмануть как можно больше людей. Далее злоумышленники под предлогом оформления якобы полагающейся выплаты запрашивают у человека личные и финансовые сведения. На самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты», — пояснил Зубарев.

В качестве выхода из неприятной ситуации ЦБ планирует внедрить «период охлаждения» сроком в два дня, чтобы приостановить подозрительный перевод. Если банк не выполнит необходимых процедур для защиты клиента, средства должны быть возвращены в течение 30 дней. Ожидается принятие соответствующего законопроекта в первом чтении.

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