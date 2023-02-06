На масштабном форуме в Москве обсудят перспективы развития риелторского бизнеса

Стратегический форум 4Rooms — мероприятие от лидеров рынка недвижимости, где собираются крупнейшие девелоперы, ведущие риелторы и эксперты отрасли, чтобы поделиться актуальными знаниями и реальными кейсами работы, а также ключевыми трендами.
Рост интереса к подобным мероприятиям, где в этом году доступ открыт для всех желающих из числа участников рынка, организаторы связывают с турбулентными процессами в экономике и, как следствие, ситуацией неопределенности. Поэтому у всех субъектов рынка есть потребность узнать информацию от признанных лидеров в своей сфере и экспертов, обменяться мнениями и найти идеи для ответов на новые вызовы.
Ожидается, что 4Rooms-2023 примет более 700 участников со всей страны, среди которых частные риелторы, руководители групп и ведущих агентств недвижимости – лидеры рынка.
Участников ждут выступления на актуальные темы от топ-менеджеров Самолет Плюс, где они узнают, как поддерживать и развивать бизнес в условиях турбулентности и секреты управления от топов ведущих компаний в сфере недвижимости.
Специальным гостем форума станет один из самых известных в России специалистов по лидерству, президент Ассоциации спикеров СНГ Радислав Гандапас, который поделится с участниками форума техниками принятия решений. А Андрей Курпатов, знаменитый психотерапевт, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, расскажет о психологии бизнеса и современных технологиях мышления.
По словам Попова, на такие мероприятия важно собирать лучших спикеров, так как это не только повышает статус мероприятия, но и позволяет дать участникам действительно полезную информацию и знания, которые помогут им стать успешнее в бизнесе. Более того, такой подход поднимет на новый уровень их soft skills, что также очень важно в контексте работы риелтора.
Напомним, впервые 4Rooms состоялся в ноябре 2017 года как слет партнеров Перспектива24, федеральной сети агентств недвижимости, основанной в Уфе. Мероприятие проходит ежегодно два раза в год, с каждым разом многократно увеличивая число и географию участников, поднимая актуальные темы недвижимости и задавая тренды отрасли.