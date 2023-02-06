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Сегодня, 10:00

На масштабном форуме в Москве обсудят перспективы развития риелторского бизнеса

С 9 по 11 февраля в Москве пройдет ежегодный стратегический форум директоров агентств недвижимости 4Rooms. Организатором масштабного события, которое традиционно проводится в начале года, стал Самолет Плюс.

Стратегический форум 4Rooms — мероприятие от лидеров рынка недвижимости, где собираются крупнейшие девелоперы, ведущие риелторы и эксперты отрасли, чтобы поделиться актуальными знаниями и реальными кейсами работы, а также ключевыми трендами.

«Существует расхожее мнение, что агенту для успешной работы необходим опыт работы в недвижимости или продажах – это не так. Используя многолетний опыт, мы разработали собственную систему подготовки «с нуля», поэтому не стоит бояться новой для себя сферы. Гораздо большее значение имеет активная жизненная позиция и желание реализоваться»,
отметил Марат Баймухаметов, исполнительный директор флагманского офиса Самолет Плюс в Уфе.

Рост интереса к подобным мероприятиям, где в этом году доступ открыт для всех желающих из числа участников рынка, организаторы связывают с турбулентными процессами в экономике и, как следствие, ситуацией неопределенности. Поэтому у всех субъектов рынка есть потребность узнать информацию от признанных лидеров в своей сфере и экспертов, обменяться мнениями и найти идеи для ответов на новые вызовы.

Марат Баймухаметов, исполнительный директор флагманского офиса Самолет Плюс в Уфе
Марат Баймухаметов, исполнительный директор флагманского офиса Самолет Плюс в Уфе
«В регионах профессия риелтора довольно востребована, уже никого не удивить тем, что в эту сферу приходят бывшие учителя, банковские работники и добиваются успеха, и кризисное время, возможно, одно из лучших, чтобы сменить вектор деятельности, зачастую будущие успешные руководители ступали на путь агента именно в кризис. Профессия позволяет не только получать заработок выше среднего, но и решить свой жилищный вопрос»,
подчеркивает Баймухаметов.

Ожидается, что 4Rooms-2023 примет более 700 участников со всей страны, среди которых частные риелторы, руководители групп и ведущих агентств недвижимости – лидеры рынка.

Участников ждут выступления на актуальные темы от топ-менеджеров Самолет Плюс, где они узнают, как поддерживать и развивать бизнес в условиях турбулентности и секреты управления от топов ведущих компаний в сфере недвижимости.

Александр Попов, генеральный директор Самолет Плюс
Александр Попов, генеральный директор Самолет Плюс
«Мы выстроили полноценную систему обучения внутри Самолет Плюс и активно ее развиваем наряду с цифровыми решениями. Уже сейчас в личном кабинете партнера есть функциональный инструмент по управлению собственным бизнесом, начиная буквально с открытия офиса, и обучению сотрудников. Система постоянно обновляется, так как мы понимаем, что успешным профессионалом можно стать только регулярно совершенствуясь и находясь в курсе актуальных тенденций рынка»,
прокомментировал Александр Попов, генеральный директор Самолет Плюс.

Специальным гостем форума станет один из самых известных в России специалистов по лидерству, президент Ассоциации спикеров СНГ Радислав Гандапас, который поделится с участниками форума техниками принятия решений. А Андрей Курпатов, знаменитый психотерапевт, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, расскажет о психологии бизнеса и современных технологиях мышления.

По словам Попова, на такие мероприятия важно собирать лучших спикеров, так как это не только повышает статус мероприятия, но и позволяет дать участникам действительно полезную информацию и знания, которые помогут им стать успешнее в бизнесе. Более того, такой подход поднимет на новый уровень их soft skills, что также очень важно в контексте работы риелтора.

Напомним, впервые 4Rooms состоялся в ноябре 2017 года как слет партнеров Перспектива24, федеральной сети агентств недвижимости, основанной в Уфе. Мероприятие проходит ежегодно два раза в год, с каждым разом многократно увеличивая число и географию участников, поднимая актуальные темы недвижимости и задавая тренды отрасли.

 

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