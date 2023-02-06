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Вчера, 17:54

Мия, Христос, Клеопатра: какие имена дают своим детям жители Башкирии

В госкомитете РБ по делам юстиции рассказали корреспонденту «Башинформа», какими именами чаще и реже всего называли своих новорожденных детей жители Башкирии в 2022 году.

Самыми популярными женскими именами в прошлом году стали: Амина, Ева, Амелия, Арина, София, Эмилия, Ясмина, Алиса, Милана, Виктория.

Среди мальчишечьих имен преобладают: Амир, Артем, Тимур, Матвей, Эмир, Марк, Мирон, Роман, Давид, Михаил.

Девочкам реже всего давали следующие имена: Лара, Илайда, Клеопатра, Элис, Синам, Калепси, Ноэми, Джамила, Виона, Октавия, Мия, Арья.

Обладателями редких мужских имен стали: Федор, Андреас, Акмал, Туран, Христос, Аксель, Джастин, Арис, Николаус, Сэмоэль, Нив, Раффаэле.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в 2022 году в республике зарегистрировано рождение 18 553 мальчиков и 17 994 девочек.

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