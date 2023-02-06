Льготники Башкирии получили 3 млрд рублей на улучшение жилищных условий

В 2022 году в Башкирии субсидии на улучшение жилищных условий получили 8738 граждан, имеющих право на такую льготу. Общая сумма господдержки составила более 3 млрд руб., из них 2,5 млрд — из республиканского бюджета. Федеральный бюджет на эти цели выделил льготникам республики 603 млн рублей, муниципалитеты - 36 млн рублей. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры РБ Егор Родин на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Что касается реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья, план на 2022 года перевыполнен в 1,5 раза. В прошлом году введен в эксплуатацию 41 многоквартирный дом.

В планах на 2023 — завершение программы переселения из аварийных домов, признанных таковыми в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 4 многоквартирных дома, сказал глава минстроя: по два в Мишкинском и Янаульском районах. После завершения данной программы минстрой приступит к разработке и реализации новой.

По итогам 2022 года Башкирия вошла в четверку регионов с наибольшим количеством дольщиков с решенными проблемами — после Московской области (34,5 тыс. чел.), Краснодарского края (16,7 тыс.), Ленобласти (13,4 тыс.). В Башкирии в правах восстановлены 7,9 тыс. дольщиков.

На начало 2022 года в Башкирии насчитывалось 106 проблемных объектов и 4 675 пострадавших граждан. В течение года решены вопросы по 2,6 тыс. дольщикам. Из реестра проблемных объектов исключены 70 объектов.

39 оставшихся объектов будут завершены строительством или выплатой компенсаций, при участии республики и Фонда развития территорий, сказал Егор Родин.