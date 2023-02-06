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Сегодня, 11:00

Боец из Башкирии вместе с супругой выпустили трогательную песню в поддержку участников спецоперации

скриншот видео
Фото:скриншот видео

В соцсетях набирает популярность трогательный клип, записанный супружеской парой из Стерлитамака. Композицию «Слышишь» выпустили участник СВО Владимир Денисов и Олеся Спиридонова-Денисова.

Автором слов и музыки выступила Олеся. Как стало известно агентству «Башинформ», строки родились в тот момент, когда рота, в которой служит ее муж, две недели не выходила на связь.

«Каждый миг молились и ждали звонка… Я тихо повторяла, что мое сердце слышит, как он дышит. Так родилась песня. И я посвящаю ее своему мужу, бойцам всей третьей роты и их женам», - признавалась автор композиции.

Изначально свою часть песни Владимир, еще будучи в зоне спецоперации, пытался записать на диктофон и отправить домой. Но постоянно возникали технические сложности. И когда в январе боец вернулся домой в краткосрочный отпуск, композицию записали в профессиональной студии звукозаписи.

Отметим, что за несколько дней клип уже посмотрели почти 600 тысяч человек.

Автор:Ляйсан Закирова
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