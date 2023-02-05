Новости Башкортостана и Уфы
70.38
0
76.73
0
79.79
-2.38
-19 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 16:20

В федеральном эфире рассказали об артистах из Сибая, находящихся в зоне СВО

сайт ГТРК «Башкортостан»
Фото:сайт ГТРК «Башкортостан»

В федеральном эфире вышел документальный фильм «Когда замолкают пушки», сообщается на сайте ГТРК «Башкортостан».

В съемках участвовали в том числе артисты из Сибая, находящиеся в зоне специальной военной операции.

Как получилось, что известные российские музыканты и артисты оказались по разные стороны окопов? Почему одни отправляют средства на поддержку нацистов и угрожают своим бывшим друзьям, а другие уходят на фронт добровольцами? И почему музыкант группы «Аквариум» считает свою скрипку равной автомату, а звезда «9 роты» Сослан Фидаров обещает по-мужски разобраться со своим бывшим коллегой?

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика