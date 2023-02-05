В федеральном эфире рассказали об артистах из Сибая, находящихся в зоне СВО

В федеральном эфире вышел документальный фильм «Когда замолкают пушки», сообщается на сайте ГТРК «Башкортостан».

В съемках участвовали в том числе артисты из Сибая, находящиеся в зоне специальной военной операции.

Как получилось, что известные российские музыканты и артисты оказались по разные стороны окопов? Почему одни отправляют средства на поддержку нацистов и угрожают своим бывшим друзьям, а другие уходят на фронт добровольцами? И почему музыкант группы «Аквариум» считает свою скрипку равной автомату, а звезда «9 роты» Сослан Фидаров обещает по-мужски разобраться со своим бывшим коллегой?