В Башкирии владельцам двух снегоходов потребовалась помощь

В Башкирии 4 февраля в «112» поступило два сообщения о том, что мужчинам на снегоходах требуется помощь спасателей.

Так, в Благовещенском районе по дороге сломался снегоход. Хозяин транспортного средства обратился в экстренные службы. Подобное сообщение поздно вечером поступило из Уфы: двое мужчин катались на снегоходе в поле и попали в глубокую яму.

«К счастью, оба случая закончились благополучно, мужчины выбрались самостоятельно», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Между тем, в Башкирии до 17 февраля проходит профилактическая операция «Снегоход». Особое внимание уделяется соблюдению правил регистрации и допуска к управлению, проведению своевременного технического осмотра.