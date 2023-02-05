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Сегодня, 10:24

В Башкирии владельцам двух снегоходов потребовалась помощь

Госкомитет РБ по ЧС, архив
Фото:Госкомитет РБ по ЧС, архив

В Башкирии 4 февраля в «112» поступило два сообщения о том, что мужчинам на снегоходах требуется помощь спасателей.

Так, в Благовещенском районе по дороге сломался снегоход. Хозяин транспортного средства обратился в экстренные службы. Подобное сообщение поздно вечером поступило из Уфы: двое мужчин катались на снегоходе в поле и попали в глубокую яму.

«К счастью, оба случая закончились благополучно, мужчины выбрались самостоятельно», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Между тем, в Башкирии до 17 февраля проходит профилактическая операция «Снегоход». Особое внимание уделяется соблюдению правил регистрации и допуска к управлению, проведению своевременного технического осмотра.

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