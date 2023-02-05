Минздрав Башкирии сообщил новые данные по заболевшим коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Башкирии, по состоянию на 5 февраля, увеличилось до 184 человек, сообщили «Башинформу» в министерстве здравоохранения республики.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 348 846 случаев новой коронавирусной инфекции.

«В больницах сейчас находится 171 человек, 111 из которых — пожилые люди. Амбулаторно лечатся 1 491 ковид-заболевших. Из них 435 пациентов — люди старше 60 лет. За сутки жертвой ковида стал один человек, с начала пандемии - 5 992 человек», — добавили в пресс-службе минздрава Башкирии.

Всего с начала пандемии выписаны с выздоровлением 341 192 человек. Из них 95 — за последние сутки.