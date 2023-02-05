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Вчера, 14:25

Госавтоинспекция Уфы проводит семейный челлендж «Будь ярче»

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

На территории Уфы стартовал семейный челлендж «Будь ярче». К участию в конкурсе приглашаются школьники столицы республики и их родители. 

Условия конкурса просты, для участия необходимо:

  • снять видеоролик о преимуществах использования светоотражающих элементов на одежде пешеходов (не более 30 секунд, в формате mpg или avi);
  • сфотографироваться в одежде или с аксессуарами, оборудованными светоотражающими лентами, наклейками или брелоками;
  • собственноручно изготовить «Светлячка», который может использоваться в темное время суток.

Подготовленные фото- и видеоматериалы следует отправлять на электронную почту УГИБДД Уфы [email protected] с пометкой «Будь ярче». Их разместят в телеграм-канале ведомства.

Конкурс проводится до 28 февраля 2023 года, авторы работ будут представлены по решению организаторов к награждению.

Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе уфимской госавтоинспекции, важно донести до детей и взрослых информацию о необходимости использования световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток.

Автор:Дарья Субботина
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