Госавтоинспекция Уфы проводит семейный челлендж «Будь ярче»

На территории Уфы стартовал семейный челлендж «Будь ярче». К участию в конкурсе приглашаются школьники столицы республики и их родители.



Условия конкурса просты, для участия необходимо:

снять видеоролик о преимуществах использования светоотражающих элементов на одежде пешеходов (не более 30 секунд, в формате mpg или avi);

сфотографироваться в одежде или с аксессуарами, оборудованными светоотражающими лентами, наклейками или брелоками;

собственноручно изготовить «Светлячка», который может использоваться в темное время суток.

Подготовленные фото- и видеоматериалы следует отправлять на электронную почту УГИБДД Уфы [email protected] с пометкой «Будь ярче». Их разместят в телеграм-канале ведомства.



Конкурс проводится до 28 февраля 2023 года, авторы работ будут представлены по решению организаторов к награждению.

Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе уфимской госавтоинспекции, важно донести до детей и взрослых информацию о необходимости использования световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток.