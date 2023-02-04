Вопросы садоводства и огородничества обсудили на правительственной комиссии

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела первое заседание правительственной комиссии по вопросам садоводства и огородничества, на котором обозначила первоочередные задачи в 2023 году по этому направлению.

«Прежде всего в ближайшие месяцы необходимо заняться вопросами обеспечения садоводческих и огороднических товариществ водой, электроэнергией, вывоза бытовых отходов и другими коммунальными проблемами, — отметила вице-премьер. - Также важно уделить внимание вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков. Ещё один блок вопросов связан с обеспечением торговли продовольственными товарами на территории садоводческих и огороднических товариществ».

В этой связи Виктория Абрамченко поручила создать две рабочие группы комиссии: по энергетике и по имущественным вопросам.

Кроме того, предложено проработать вопрос добычи подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения для нужд садоводов и огородников в упрощённом порядке без получения лицензии на пользование недрами.

По информации пресс-службы правительства РФ, также в текущем году представителям ведомств совместно с экспертами, включёнными в работу комиссии, предстоит рассмотреть практику разведения на садовых и огородных земельных участках домашней птицы и кроликов, проработать меры поддержки садоводства и огородничества, изучить вопросы включения садоводческих территорий в границы населённых пунктов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что 17–18 февраля в уфимском конгресс-холле «Торатау» пройдет II Форум «Smart-садовод».

I Форум «Smart-садовод» состоялся в Уфе 15 апреля 2022 года по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова. Тогда же руководитель региона предложил сделать мероприятие ежегодным.

В течение всего прошлого года в республике активно решались проблем садовых товариществ. В частности, обследованы дороги, ведущие к садам, прорабатывались вопросы водо- и электроснабжения. Всего в 2022 году обновили дороги к 77 СНТ, на что из бюджета было выделено 50 млн рублей. Всего на поддержку СНТ в прошлом году направили 116 млн рублей. В 2023 году планируется поддержать садовые товарищества на 250 млн рублей.