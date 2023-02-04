В Баймаке после ремонта открылись учебный корпус и мастерские агропромышленного колледжа

В Баймаке завершили капитальный ремонт учебного корпуса и мастерских Зауральского агропромышленного колледжа. В здании полностью обновили входную группу, фойе, столовую, актовый и спортивный залы, заменили коммуникации. В общей сложности на его ремонт было потрачено 56,5 млн рублей, рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях.

«Зауральский агропромышленный колледж — одно из ключевых учебных заведений Баймакского района, его выпускники работают в сельском хозяйстве, промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, становятся предпринимателями. Теперь ждем от студентов успехов в учебе и реализации их талантов», — написал руководитель региона.

Договоренность о необходимости ремонта в ряде учреждений среднего профессионального образования, по его ловам, была достигнута в прошлом году на заседании Республиканского совета по среднему профессиональному образованию.

«Это важный шаг — наши колледжи становятся все более востребованными, на них лежит большая ответственность по подготовке квалифицированных кадров для разных отраслей экономики. И конечно, получать знания и жить ребята должны в хороших, современных условиях. Всего же в прошлом году, который, как вы помните, мы объявили Годом модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий, в бюджете Башкортостана заложили 463,1 млн рублей на капремонт 11 наших колледжей», — рассказал Радий Хабиров.

Он добавил, что уже в ближайшее время ремонтные работы завершатся в Башкирском сельскохозяйственном профессиональном колледже в Аскино, в Мишкинском агропромышленном колледже и корпусе Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности в Демском районе Уфы.

Как ранее сообщал «Башинформ», работы по материальному оснащению и ремонту зданий учреждений СПО в Башкирии будут продолжены до 2030 года.