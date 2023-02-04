Новости Башкортостана и Уфы
70.38
+0.34
76.73
-0.22
79.79
-2.38
-15 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 15:55

В Баймаке после ремонта открылись учебный корпус и мастерские агропромышленного колледжа

В Баймаке завершили капитальный ремонт учебного корпуса и мастерских Зауральского агропромышленного колледжа. В здании полностью обновили входную группу, фойе, столовую, актовый и спортивный залы, заменили коммуникации. В общей сложности на его ремонт было потрачено 56,5 млн рублей, рассказал  Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях.

«Зауральский агропромышленный колледж — одно из ключевых учебных заведений Баймакского района, его выпускники работают в сельском хозяйстве, промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, становятся предпринимателями. Теперь ждем от студентов успехов в учебе и реализации их талантов», — написал руководитель региона.

Договоренность о необходимости ремонта в ряде учреждений среднего профессионального образования, по его ловам, была достигнута в прошлом году на заседании Республиканского совета по среднему профессиональному образованию.

«Это важный шаг — наши колледжи становятся все более востребованными, на них лежит большая ответственность по подготовке квалифицированных кадров для разных отраслей экономики. И конечно, получать знания и жить ребята должны в хороших, современных условиях. Всего же в прошлом году, который, как вы помните, мы объявили Годом модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий, в бюджете Башкортостана заложили 463,1 млн рублей на капремонт 11 наших колледжей», — рассказал Радий Хабиров.

Он добавил, что уже в ближайшее время ремонтные работы завершатся в Башкирском сельскохозяйственном профессиональном колледже в Аскино, в Мишкинском агропромышленном колледже и корпусе Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности в Демском районе Уфы.

Как ранее сообщал «Башинформ», работы по материальному оснащению и ремонту зданий учреждений СПО в Башкирии будут продолжены до 2030 года.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика