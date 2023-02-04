В Башкирии временно перекрыли участок трассы Уфа - Оренбург из-за сильного тумана

В Башкирии временно перекрыли участок федеральной автодороги Р-240 Уфа - Оренбург. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, из-за сильного тумана с 10 часов 15 минут на участке трассы с 156-го по 159-й км в Стерлитамакском районе, предварительно, на один час перекрыто движение для всех видов транспорта. Водителям рекомендуется объехать данный участок через город Салават.

По информации ГИБДД по РБ, сегодня утром на 157 км автодороги Уфа - Оренбург из-за тумана столкнулись четыре автомобиля. Пострадавших нет.

Госавтоинспекция Башкортостана рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными.