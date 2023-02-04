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Сегодня, 17:42

В Башкирии 100 специалистов АПК получат по 750 тыс. рублей «подъемных»

Минсельхоз РБ
Фото:Минсельхоз РБ

Минсельхоз Башкирии отобрал получателей господдержки — в 2023 году «подъемные» выплатят сотне молодых специалистов АПК. В ближайшее время им перечислят по 750 тыс. руб. из республиканского бюджета, сообщили в ведомстве. Общая сумма господдержки составила 86 млн руб. (с учетом НДФЛ). Как писал Башинформ, «подъемные» для специалистов АПК увеличены с 500 до 750 тыс. руб. с 2023 года.

«Мы продолжаем работу по привлечению специалистов в отрасль, сегодня выстраиваем ее системно, начиная со школьной скамьи, с наших агроклассов. Региональная программа поддержки кадрового потенциала АПК является завершающим звеном в этой цепочке. «Подъемные» являются хорошим стимулом для молодых специалистов в самом начале их трудового пути», - прокомментировал вице-премьер -министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

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