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Сегодня, 16:10

После обращений жителей Благовещенского района изменили схему движения автобуса в Башкирии

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

После обращений жителей мкрн «Надежда» Благовещенского района Башкирии в соцсетях изменилась схема движения автобуса № 74. Об этом со ссылкой на официальный комментарий администрации муниципалитета сообщили в Центре управления республикой.

Ранее в информсистемы ЦУР поступали комментарии пользователей о том, что людям с улицы Агидель приходилось ходить до ближайшей остановки по 16 минут, причем транспорт был забит битком.

«Теперь с улицы Центральной автобусы будут сворачивать на ул. Школьную и по ул. Агидель подниматься до магазина „Сибирь“. При этом перевозчик добавит количество автобусов. Начало движения маршрута № 74 в 6.45 с ул. Спортивной. Интервал движения — примерно 10-12 минут», — отметили в Благовещенском районе.

Тестовые заезды показали, что пассажиров устраивает новое расписание, поэтому новый график утвердили на постоянной основе.

Администрация Благовещенского района
Администрация Благовещенского района
Администрация Благовещенского района
Администрация Благовещенского района
Фото:Администрация Благовещенского района
Автор:Иван Вавилов
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