«Не держите все в себе»: Ленара Иванова напомнила о детском телефоне доверия

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова опубликовала пост, в котором обратилась к детям, подросткам и их родителям.

«Если вы попали в сложную ситуацию, столкнулись с невозможностью решить какие-либо проблемы в семейных отношениях или отношениях со сверстниками, стали жертвой физического, сексуального или психологического насилия, не держите все в себе! , — призвала министр. — Всего один звонок на единый детский телефон доверия 8-800-2000-122 — и вы получите консультацию со стороны квалифицированного специалиста, который подскажет, что нужно делать в вашей ситуации, поможет снять психическое напряжение и окажет психологическую помощь по любому вопросу».

Ленара Иванова обратила внимание, что специалисты детского телефона доверия оказывают помощь всем нуждающимся абсолютно бесплатно. Позвонить и рассказать о своей проблеме могут не только дети и подростки, но и взрослые.

Звонить можно как с мобильного, так и со стационарного телефона.