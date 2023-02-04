Деревенская жизнь без прикрас: 22-летний блогер из Башкирии снимает обзоры населенных пунктов

«Ну что же, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о деревне Ильмаля Зианчуринского района», - примерно так начинается каждый видеообзор 22-летнего Динара Акъюлова. Молодой человек недавно начал работать над циклом роликов, посвященных населенным пунктам своего района.

Контент снимается не на новомодную технику, а на самый обычный смартфон. Динар выезжает в деревни и показывает, как выглядят улицы и дома, рассказывает об инфраструктуре и социальных объектах в них. Каждый раз импровизирует. Информацию узнает, конечно, заранее. А вот закадровый текст не готовит, наговаривает его на месте с первого дубля, без монтажа.

«У меня всегда все получается с первого дубля», - признался в беседе с журналистом агентства «Башинформ» начинающий блогер.

Готовые ролики Динар размещает на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте». Говорит, что никак не продвигает блог, но просмотры набираются приличные. В среднем, каждое видео смотрят более 70-80 тысяч человек.

«Люди сами как-то находят видео, смотрят. Так и набираются просмотры. Я просто стараюсь интереснее делать свои ролики, вкладывая всю душу», - говорит он.

Сам Динар родом из деревни Идельбаково, сейчас вместе с родителями живет в Казанке. Пока готовы три ролика, в ближайшее время Динар планирует активно снимать обзоры других населенных пунктов не только Зианчуринского, но еще и Баймакского, Зилаирского районов.

Вообще, интернет-пользователям башкирский блогер знаком уже несколько лет. Раньше Динар активно выкладывал в соцсетях свои танцы и песни. А сейчас этот контент удалил и решил заняться более серьезными вещами, стать амбассадором своей малой родины, запечатлеть облик обычных деревень.

«Просто в один момент решил попробовать снимать такие видео о деревнях. Так и пошло», - говорит Динар.

Молодого человека активно поддерживают близкие. Именно родители возят его в населенные пункты на своей машине. Ролики, снятые через лобовое стекло едущей машины – «фишка» видеообзоров сельского блогера.

Самым сложным Динар называет не производство самих роликов, их съемки как раз ему даются легко, а их загрузка в соцсети. Говорит, в деревне интернет нестабильный, поэтому загрузку готовых материалов приходится ждать долго. Но такие трудности его, конечно, не пугают. Поэтому он и дальше будет радовать своих подписчиков.