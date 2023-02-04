4 февраля отмечается День борьбы с онкологическими заболеваниями. Врач-онколог, бывший министр здравоохранения Башкирии, ныне руководитель аппарата Главы республики Максим Забелин посвятил этой дате пост в своих соцсетях.

«К сожалению, рак является одной из самых быстро развивающихся причин смертности. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы.

Как ранее практикующий врач, могу сказать, что основными факторами риска развития рака в мире являются употребление табак и алкоголя, нездоровое питание и отсутствие физической активности; они же представляют собой основные четыре общих фактора риска возникновения других неинфекционных заболеваний.

По данным исследований, можно предотвратить возникновение 30–50% раковых заболеваний. Этого можно добиться, если избегать факторов риска и проводить профилактику, основанные на фактических данных. Кроме того, бремя рака уменьшается путем раннего выявления и ведение пациентов, у которых развиваются онкологические заболевания. При ранней диагностике и соответствующем лечении существует высокая вероятность излечения.

Мы планомерно добиваемся снижения смертности с помощью ранней диагностики, начиная с лабораторных исследований и продолжая высокотехнологичными операциями и разными видами терапии. В республике работает обширная программа скрининга, которая также помогает выявлять болезнь у населения. Берегите себя и вовремя проходите медосмотр. Всем здоровья!», — написал Максим Забелин.