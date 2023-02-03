В Башкирии ужесточили контроль за охотниками

Сегодня, 3 февраля, вступил в силу федеральный закон, который расширяет полномочия охотинспекторов. Как стало известно агентству «Башинформ» от министра природопользования и экологии Башкирии Нияза Фазылова, теперь охотничий надзор будет проводиться в рамках постоянного рейда в охотничьих угодьях. Инспекторы отныне вправе проверять документы и требовать от охотников, чтобы те предоставили доступ к своим транспортным средствам. В случае если будет выявлен факт нарушения природоохранного законодательства, на гражданина будет составляться акт.

«Напоминаю, что каждый охотник всегда должен помнить правила охоты и соблюдать их», - подчеркнул Фазылов.