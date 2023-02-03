В Башкирии студентам вузов помогут реализовать проекты в сфере инноваций и технологий. С такой инициативой выступил Центр содействия инновациям (ЦСИ) в Республике Башкортостан. Об этом было объявлено на встрече представителей фонда «Сколково» с руководителями республиканских вузов.

Документ предусматривает повышение активности университетов, научных организаций в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности и развитие технологического предпринимательства в регионе.

«Центр содействия инновациям мы создавали в рамках третьего пакета антикризисных мер. ЦСИ успешно продвигает идеи наших разработчиков, координирует их взаимодействие с предприятиями. В 2022 году из Башкортостана подана 271 заявка на участие в конкурсе фонда содействия инновациям „Студенческий стартап“. По количеству заявок наша республика в Топ-3 в России, победителями стали 59 студентов республики», — сказал заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Денис Гурков.

Он напомнил, что Башкортостан на четвертом месте в стране по результатам национального рейтинга научно-технологического развития. Более 450 организаций ведут инновационную деятельность в регионе.

Директор департамента регионального развития фонда «Сколково» Юрий Сибирский отметил перспективы Башкортостана как региона для развития инновационного предпринимательства. Региональный минпром активно сотрудничает с фондом «Сколково» в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», а 24 компании региона уже имеют статус участника проекта «Сколково». Среди них — «Агросервис», «Буроптима», «Золтор», ИНЦП «Пилот» и другие.

Руководитель управления по инвестициям в университетские стартапы Фонда «Сколково» Андрей Зверев подробно рассказал о новой программе возмещения фондом инвестиций в университетские стартапы. Речь идёт о компенсациях затрат на проекты, основанные на разработках студентов, преподавателей или научных работников вузов. Проекты должны обладать элементами научно-технической новизны, а также пройти независимую экспертизу Фонда «Сколково».

«Согласно правилам предоставления субсидии, инвесторы, финансирующие университетские технологические стартапы, смогут компенсировать до 50% затрат. Возмещение части затрат предоставляется бизнес-ангелу, если сумма его инвестиций в один университетский стартап составляет не менее 500 тысяч рублей», — уточнил Зверев.

Как сообщили «Башинформу» в ЦСИ в РБ, сегодня в Башкортостане более десяти инвесторов готовы принять участие в программе возмещения.

«Бизнес-ангелы должны полностью понимать суть проекта и видеть его перспективу, выгоду. Наше соглашение в хорошем смысле „свяжет“ всех участников процесса и сделает взаимодействие более эффективным. Основная задача — интенсифицировать работу по созданию, поиску проектов, выведению их в рынок с помощью инструментов, предоставляемых федеральными институтами развития, частных инвесторов и всех структур, которые участвуют в инновационном процессе», — пояснил директор Центра содействия инновациям в РБ Руслан Шаймухаметов.