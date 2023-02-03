Сотрудники завода ОМК в Благовещенске могут получить премию за рекомендацию работы знакомым

На арматурном заводе Объединенной металлургической компании (ОМК) в Благовещенске успешно действует программа «Приведи друга»: любой сотрудник завода может порекомендовать достойного кандидата на открытые рабочие вакансии и получить до 10 тысяч рублей, если его примут на работу. С середины 2022 года по рекомендации сотрудников на предприятие устроились 39 человек.

За каждого друга или знакомого, с которым заключат трудовой договор, сотрудник может получить пять тысяч рублей: первые две тысячи рублей сразу после трудоустройства, еще три тысячи рублей – после того, как новичок отработает на заводе три месяца.

За рекомендацию высококвалифицированных сотрудников по особо востребованным профессиям с этого года дают двойное вознаграждение – 10 тысяч рублей. К ним относятся, например, токари и испытатели на герметичность 5 разряда, ведущие инженеры-конструкторы, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Важно, чтобы кандидат при обращении в отдел по подбору персонала обязательно указал контакты того, кто ему порекомендовал работу. Количество рекомендаций неограниченно – чем их больше, тем выше размер бонуса. Актуальные вакансии есть на карьерном сайте ОМК: omk-job.ru.