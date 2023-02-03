Синоптики сообщили о погоде в Башкирии на ближайшие выходные. Так, в субботу и воскресенье, 4 и 5 февраля, будет преимущественно без осадков, в отдельных северо-западных районах пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -10, -15 градусов, при прояснениях -20, -25, днём -7, -12, местами до -2.

Сегодня, 3 февраля, также существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный умеренный. Столбики термометров днём покажут -2, -7, местами по югу до -12.

Ранее «Башинформ» информировал о том, какой будет погода в Башкирии в феврале.