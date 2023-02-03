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Вчера, 18:10

Штефан Дюрр: В сельской местности Башкортостана работают много компетентных и трудолюбивых людей

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Башкирия нам очень нравится эмоционально. По факту, в отличие от других регионов, здесь в сельской местности осталось много очень компетентных и трудолюбивых людей, отметил президент ГК «Эконива» Штефан Дюрр, отвечая на вопросы журналистов.

«В молочном животноводстве, в отличии от птицеводства, нужно много людей. Людей ничем не заменишь и здесь они есть. Здесь ещё большой потенциал в земельных ресурсах. Хорошие земли по ещё доступным ценам. Для коров нужно много земли, корма нужно самому выращивать. Государственная поддержка здесь очень продумана.

Это даёт толчок. Такое большое предприятие потом, конечно, может давать продукцию с гораздо лучшей себестоимостью. И мы же сегодня тоже понимаем, что покупательская способность у людей, по крайней мере, не растёт, к сожалению. И продукт должен быть натуральным и полезным, но всё-таки по доступным для всех людей ценам. И это можно делать, по-моему, только на крупных масштабных, очень эффективных предприятиях. Если сейчас дальше смотреть, у нас есть 20 тысяч га земли, безусловно, напрашивается вторая такая ферма. Уже конкретно в Русской Швейцарии в Белебеевском районе. Всё будет зависеть от состояния экономики и развития отрасли в целом», — сказал Штефан Дюрр.

Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров, отвечая на вопрос информагентства «Башинформ» подчеркнул, что в республике огромный, невероятный потенциал земли, трудовых ресурсов, компетенций, которые к нам приходят вместе с крупными, сильными игроками.

Автор:Азат Гиззатуллин
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