Радий Хабиров: Молочное производство — стратегическое и Башкортостан будет его поддерживать

Молочное животноводство — это невероятно сложная, с большими факторами риска, с одной стороны, в то же время довольно прибыльная отрасль, при этом она стратегически важная. Об этом Глава Башкортостана Радий Хабиров сказал, отвечая на вопрос информагентства «Башинформ» после завершения совещания по развитию этой отрасли.

«Молоко, продукты из молока являются одними из основных продуктов питания человека. Поэтому, конечно, этим надо заниматься.

У нас в республике огромный, невероятный потенциал земли, трудовых ресурсов, компетенций, которые к нам приходят вместе с крупными, сильными игроками на это поле. Мы сегодня здесь на новой ферме Штефана Дюрра. Нашего партнёра, товарища, который верит в республику. И мы построили в чистом поле огромный животноводческий комплекс, где содержится более 6 тысяч единиц крупного рогатого скота, коров и телят. Они рождаются тут, растут, производят молоко.

Это огромный, технологический процесс, и сегодня нашей целью было пригласить глав сельских районов, чтобы они посмотрели, как это должно работать. Всё равно когда-то экономика вытеснит старые фермы, которые неэффективны. Где-то, конечно, часть останется, найдёт свою нишу. Но такое товарное молоко в больших объёмах для наших больших молочных перерабатывающих заводов будет производиться в таких фермах.

Разговор сегодня был всесторонний. Мы пригласили и представителей российского молочного союза. Важно, что меры поддержки по линии министерства сельского хозяйства России будут продолжены. Потому что молоко по сравнению с другими продуктами питания, действительно, считается стратегическим и государство, в том числе и Башкортостан, будет его дальнейшее производство поддерживать.

Должны быть большие объёмы, должна быть хорошая цена, хорошее проверенное качество, чтобы люди радовались и цена не кусалась», — сказал Радий Хабиров.