Россельхознадзор запретил импорт кур из Франции и овец из Азербайджана

Россельхознадзор запретил ввозить из Азербайджана в Россию коз и овец. Ограничительные меры связаны с тем, что на территории Аджигабульского района зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных оспой овец и коз. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения регионального управления федерального надзорного ведомства.

Временные ограничения коснулись убойного и племенного крупного и мелкого рогатого скота, а также диких мелких зоопарковых и цирковых парнокопытных. Кроме этого нельзя завозить в страну мясо, кожу, пушно-меховое, овчинно-меховое сырьё, шерсть, козий пух, корма и кормовые добавки с содержанием компонентов животного происхождения и другую продукцию, связанную с МРС.

Также надзорное ведомство сообщило о запрете на ввоз в Россию из Франции живой птицы и инкубационного яйца, мясо птицы и готовой мясной продукции с содержанием продуктов переработки птицы, корма и кормовые добавки для птиц, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Данный запрет связан с ухудшением на территории территории департамента Атлантические Пиренеи эпизоотической обстановки по инфекции вирусом болезни Ньюкасла.