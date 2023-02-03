Михаил Мишустин распорядился создать на базе Уфимского университета науки и технологий военный центр

На базе Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) откроют военный учебный центр. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства страны Михаил Мишустин. Документ имеется в распоряжении агентства «Башинформ».

В нем прописано, что для создания учебного центра по военной подготовке вуз получит финансирование из федерального бюджета. По сути, центр заменит военную кафедру, которая работала в авиационном университете, но теперь военную подготовку в ней смогут проходить все студенты.

Напомним, слияние УГАТУ и БашГУ официально произошло 1 ноября 2022 года.