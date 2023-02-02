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Сегодня, 10:40

Жители Башкирии высказались о введении новых выходных дней

В Башкирии составили рейтинг дат и праздников, которые, по мнению жителей региона, следует объявить официальными выходными днями. По результатам опроса, однозначным лидером среди кандидатов на роль официального выходного дня стало 31 декабря — отдыхать в последний день года мечтают 64% жителей  республики. 

Все прочие даты и поводы идут с большим отрывом. Так, 52% жителей Башкирии полагают, что в качестве свободного от работы дня стоит закрепить личные дни рождения сотрудников.

46% работников из Башкортостана сделали бы выходными днями даты профессиональных праздников для представителей соответствующих сфер — по доле таких ответов регион занял первое место в России. 

Кроме того, 38% уверены, что выходной нужен в День знаний, 1 сентября. Также в пятерку самых желанных выходных вошел День защиты детей (1 июня), который назвали 32% опрошенных.

Любопытно, что женщины значительно чаще мужчин хотели бы отдыхать в День знаний (35% против 28%), в День защиты детей (20% против 13%) и в День семьи, любви и верности (18% против 12%). Есть различия и в зависимости от возраста. Например, отдыхать в личные дни рождения чаще хотят соискатели 18-24 лет: сразу 59%, тогда как среди респондентов старше 55 лет эту идею одобряют только 34%. В то же время сделать выходным старый Новый год хотели бы 16% соискателей старшей возрастной группы и лишь 9% представителей молодежи.

Добавим, что в целом традиция отмечать на работе профессиональные праздники всем коллективом есть в 14% компаний Башкирии, следует из данных службы исследования hh.ru.

Ранее «Башинформ» сообщал, что правительство России не поддержало законопроект, которым предлагалось установить 31 декабря нерабочим праздничным днем. Впрочем, в 2023 году россияне, скорее всего, отдохнут 31 декабря, поскольку он приходится на воскресенье.

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