В России поддержат некоторые категории граждан в вопросе социальной газификации

В России по поручению главы государства некоторым категориям граждан будет оказана дополнительная поддержка при реализации программы социальной газификации. Речь, прежде всего, идёт об участниках Великой Отечественной войны, ветеранах боевых действий, семьях с низкими доходами, многодетных семьях. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Реализация программы социальной газификации была запущена больше года назад по инициативе президента России Владимира Путина. По поручению главы государства правительство сделало программу социальной газификации бессрочной и распространило её на медицинские и образовательные организации, сообщало ранее информагентство «Башинформ».

«Благодаря проводимой работе газ пришёл в дома уже сотен тысяч семей. Однако пока это было не всем доступно из-за достаточно высокой стоимости необходимого оборудования и его подключения к газораспределительным сетям. По поручению главы государства некоторым категориям наших граждан будет оказываться дополнительная поддержка. Прежде всего — участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами, многодетным семьям», — сказал Михаил Мишустин.

Размер субсидии составит не менее 100 тыс. рублей. Правительство частично компенсирует расходы регионам, у которых низкая бюджетная обеспеченность. Для этого в 2023 году будет выделено около 2,5 млрд рублей. Средства поступят в 54 региона.

«Обращаю внимание глав регионов: важно, чтобы люди знали о возможности получения такой помощи и при оформлении выплат не сталкивались с излишней бюрократией», — отметил Михаил Мишустин.