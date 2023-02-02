В госкомитете Башкирии по ЧС сообщили, где чаще всего терялись жители республики в январе

На территории Башкирии с начала года, по данным центра обработки вызовов госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, заблудились 16 человек.

Большинство этих случаев произошло на территории Белорецкого района в окрестности гор Иремель и Рассыпная, Инзерских зубчаток, Кучановского кордона. По одному случаю произошло в Абзелиловском, Дуванском, Кармаскалинском, Краснокамском, Альшеевском районах и городском округе города Стерлитамака.

«К счастью, все заблудившиеся были найдены и не нуждались в медицинской помощи», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе госкомитета.