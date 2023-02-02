В Башкирии перенесли сроки проведения конкурса «Трезвое село»

В Башкирии перенесли сроки проведения республиканского конкурса «Трезвое село». Изменения в положении конкурса утверждены постановлением правительства и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, теперь конкурс проводится не с 1 сентября по 30 июня следующего года, а с 1 августа текущего года до 30 апреля следующего года в два этапа.

Первый муниципальный этап должен проводиться с 1 августа по 30 ноября текущего года. Второй республиканский этап — с 1 декабря текущего года по 30 апреля следующего года.

Как ранее сообщал «Башинформ», по итогам 2021 года в конкурсе участвовали 54 района (100% районов республики) и 1 537 сел-участников (34% сел и деревень республики). Проведено более двух тысяч спортивных и массовых мероприятий. Задействовано более тысячи волонтеров и 37 тысяч активистов.

Решением Главы Башкортостана Радия Хабирова призовой фонд конкурса с 2020 года вырос в тридцать раз - с 1,4 миллиона до 40 миллионов рублей. Самый крупный приз в размере 6 миллионов рублей достается победителю в номинации «Крупные населенные пункты». Победители в номинациях получают 5, 4 и 3 млн рублей.