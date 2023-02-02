В Аскинском районе прошел форум «Территория женского счастья»

На единение и взаимную поддержку был направлен форум «Территория женского счастья», который проходил 1 февраля в Аскино. Уникальный благотворительный проект, призванный создать сообщество для социальной и творческой реализации женщин, собрал более 700 жительниц Аскинского района.

«Я рада приветствовать всех женщин, мужчин, гостей и организаторов проекта открытая Академия „Территория женского счастья“ в Аскинском районе. Я на вашей земле в первый раз, и с большим интересом ехала сегодня и наблюдала красоты природы, с удовольствием ознакомилась с выставкой мастериц, заметила уникальность культуры и традиций. Я надеюсь, что и наши лекторы и врачи сумели оказать вам профессиональную помощь, консультацию, рассказать вам что-то интересное и вдохновить вас. А может, просто помогли найти в себе силы, чтобы жить дальше. Мы все прекрасно понимаем, что живем в очень непростое время, что происходят события, независящие от нас, и единственное что мы можем — это принять вызовы жизни и достойно их прожить. Нам всем важна поддержка, и я хочу попросить вас сегодня быть внимательнее к тем, кто рядом, быть готовыми оказать помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается», — приветствовала участниц мероприятия автор открытой академии, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе фонда «Территория счастья», программа проекта была сформирована по запросу жителей района. Спикеры «Территории развития» делились актуальной информацией. Главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии минздрава республики Резеда Юлбарисова раскрыла тему «Чего хотят женщины. Секреты вечной молодости». О точках опоры успешного человека и способах регуляции эмоционального состояния рассуждала со слушательницами практикующий психоаналитик, клинический психолог Юлия Хакимова. Про стильный и доступный гардероб рассказывала и наглядно показывала на моделях из числа слушательниц стилист Юлия Чувилина.

Одной из самых востребованных площадок стала «Территория здоровья». По предварительной записи бесплатные консультации проводили: эндокринолог, кардиолог, сосудистый хирург, флеболог, онколог-маммолог, гастроэнтеролог, хирург, акушер-гинеколог, ревматолог, психотерапевт. На «Территории здорового детства» прием вели детские врачи: невролог, гастроэнтеролог, кардиолог, офтальмолог, логопед. Всего уфимские врачи успели провести 270 консультаций. Выездная бригада детской стоматологической поликлиники № 3 приняла 23 пациента.

Опытом активного участия в проекте столичных врачей вдохновились и местные специалисты: врачи местной клиники проводили бесплатные приемы на местах в рамках открытой Академии.

Еще одна площадка — «Территория особенного детства» стала концентратом знаний и практик, местом встречи и отдушиной для родителей особенных детей. Спикеры говорили о ресурсной поддержке семей, воспитывающих особенных детей, и о том, как объединиться и создать общественную организацию. Поддерживающие друг друга мамы и опытные специалисты собрались в Детской школе искусств, которая в прошлом году стала победителем грантового конкурса Фонда президентских грантов. В рамках данного проекта, на базе школы создается инклюзивная площадка творчества для особенных детей и их родителей «Слышать сердцем».

Площадка «Мягкая сила Башкортостана» собрала женщин руководителей, общественных деятелей и предпринимателей. Глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко поделилась опытом и порассуждала на тему «Женщина руководитель — новые вызовы». О современных рекомендациях по диагностике, лечению и тактике врача при остром коронарном синдроме рассказала главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения РБ, главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева. Телеведущий Дмитрий Каретко говорил о публичных выступлениях и делился рекомендациями для успешных коммуникаций на работе.

На круглом столе «Старость в радость. Создание центра по уходу за людьми пожилого возраста» обсуждали открытие пансионата для пожилых людей в Аскинском районе. Своим опытом в этом вопросе поделились глава Аскинского района Динис Юсупов, директор Республиканского центра социального обслуживания населения Ольга Котельникова, директор АНО Центра социального обслуживания населения «Родник добра» Розалия Рахмангулова, социальные предприниматели села Аскино.

На «Территории красоты» было собрано все, что так любимо женщинами: макияж, укладка, советы по уходу за кожей, массаж лица, мастер-классы от бьюти-экспертов. «Территория талантов» восхищала на протяжении всего мероприятия: здесь можно было приобрести уникальные изделия местных мастериц на выставке-продаже, попробовать себя в рукоделии на мастер-классах.

Прекрасным завершением дня стал праздничный концерт с участием этно-группы «Хазина».

Мероприятие проводится благотворительным фондом «Территория счастья» на средства гранта Главы РБ при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.