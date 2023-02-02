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Вчера, 20:56

Уфимский роддом №3 стал перинатальным центром

Архив ИА "Башинформ"
Фото:Архив ИА "Башинформ"

Уфимский роддом №3 преобразован в городской клинический перинатальный центр. Как стало известно «Башинформ»от главного врача Зухры Гуровой, новый статус медучреждение получило с 1 февраля.

Родильный дом №3 – один из старейших роддомов столицы. За прошедшие годы здесь на свет появилось более четверти миллиона новорожденных. Первого малыша здесь приняли в жаркий июньский полдень 1958 года.

При родильном доме имеется две женские консультации. На базе женской консультации №2 в 2014 году появилось отделение медицинской реабилитации женщин. В 2016 году открылся медицинский диагностический центр женского здоровья «Белая Роза».

Роддом №3
Фото:Роддом №3
Автор:Ляйсан Закирова
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