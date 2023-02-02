Новости Башкортостана и Уфы
70.04
-0.08
76.96
+0.73
82.35
+0.18
-8 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 15:15

Учитель начальных классов из Башкирии стала амбассадором Форума классных руководителей

минобразования РБ
Фото:минобразования РБ

Учитель начальных классов Зимфира Юсупова из Нефтекамска стала одной из 23 амбассадоров Форума классных руководителей (ФКР), которых выбрали в России в Год педагога и наставника.

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе минобразования республики, Зимфира Юсупова работает в Республиканском центре дистанционного образования детей-инвалидов, она участник Форума классных руководителей в 2022 году.

Амбассадоров форума выбирают на один год. В течение этого времени они проводят очные и онлайн-мероприятия, рассказывают о деятельности ФКР, его целях и задачах.

Участников форума объединяет паблик в соцсети во «ВКонтакте». Здесь они обсуждают актуальные проблемы, делятся опытом и проводят прямые эфиры с экспертами и участниками сообщества. Сегодня группа объединяет более 111 тысяч подписчиков.

Напомним, Форум классных руководителей проходит ежегодно в Москве. В 2022 году форум собрал 1 300 классных руководителей и кураторов групп в колледжах из 89 регионов России и города Байконура (Казахстан). В работе форума участвовали 20 учителей из Башкортостана.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика