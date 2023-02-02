Учитель начальных классов из Башкирии стала амбассадором Форума классных руководителей

Учитель начальных классов Зимфира Юсупова из Нефтекамска стала одной из 23 амбассадоров Форума классных руководителей (ФКР), которых выбрали в России в Год педагога и наставника.

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе минобразования республики, Зимфира Юсупова работает в Республиканском центре дистанционного образования детей-инвалидов, она участник Форума классных руководителей в 2022 году.

Амбассадоров форума выбирают на один год. В течение этого времени они проводят очные и онлайн-мероприятия, рассказывают о деятельности ФКР, его целях и задачах.

Участников форума объединяет паблик в соцсети во «ВКонтакте». Здесь они обсуждают актуальные проблемы, делятся опытом и проводят прямые эфиры с экспертами и участниками сообщества. Сегодня группа объединяет более 111 тысяч подписчиков.

Напомним, Форум классных руководителей проходит ежегодно в Москве. В 2022 году форум собрал 1 300 классных руководителей и кураторов групп в колледжах из 89 регионов России и города Байконура (Казахстан). В работе форума участвовали 20 учителей из Башкортостана.