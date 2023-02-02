Школьник-фермер: в Башкирии девятиклассник разводит кроликов и кур

15-летний Аслан Султанов из Дюртюлей после уроков сразу бежит домой. Пока его ровесники «рубятся» в компьютерные игры и бороздят просторы интернета, подросток времени даром не теряет, выращивает кроликов и куриц.

Мечта о собственной ферме у Аслана появилась три года назад, после уроков финансовой грамотности в школе. На день рождения у родителей он попросил крольчиху. Первой подопечной стала Алиса, представительница породы серый великан.

«Я назвал ее в честь героини произведения «Алиса в стране чудес», потому что ее появление стало для меня настоящим чудом, шагом к исполнению моей мечты», - поделился с журналистом «Башинформа» юный фермер.

Первый приплод был девять крольчат. Так, постепенно, поголовье увеличивалось. Сейчас школьник-предприниматель разводит три породы: ушастых баранов, калифорнийских и серых великанов, всего порядка 40 голов. В феврале Аслан планирует начать случку, тем самым увеличить численность питомцев в два раза.

«С детства родители приучили меня к труду. Говорили, что не нужно бездельничать, нужно тратить время с пользой. Разумеется, выделяя возможность и для отдыха. Поэтому уже с первого класса я заинтересовался, искал возможности заработать. Сначала собирал макулатуру, а потом пришел к ферме», - делится подросток.

Когда мама призналась, что хотела бы иметь свежие яйца, Аслан решил попробовать разводить куриц. Так в его ферме поселились и пернатые. К слову, тоже элитных пород. Теперь школьник поставляет и мясо, и яйца. У него уже есть собственная база постоянных клиентов. Чтобы ее наработать, школьник пошел на определенный риск: предлагал мясо по цене ниже рыночной. После того, как покупатели распробовали продукт на вкус, поднял стоимость. По подсчетам юного предпринимателя, сейчас он получает чистую прибыль около 20 тысяч рублей.

Фермер признается, что с домашней птицей гораздо легче. Кролики более прихотливы, в их разведении больше нюансов, к тому же есть склонность к различным болезням. Когда появляются вопросы, Аслан Султанов обращается к опытным коллегам на специализированных форумах и в тематических сообществах в соцсетях.

Несмотря на то, что свое дело требует много затрат и усилий, подросток успевает хорошо учиться в школе, заниматься в местном доме детско-юношеского творчества, готовиться к ОГЭ.

Есть планы у него и на то, что делать с подопечными, когда окончит школу и уедет учиться в университет. Все премудрости ведения хозяйства он передает младшему брату Алану.

«Я полностью хозяйство отдам в его руки, тогда ему будет 14 лет. Он будет ухаживать за всеми и забирать всю прибыль себе. А мне взамен давать бесплатно яйца и мясо кролика», - делится планами школьник.

К слову, мечты у юного бизнесмена грандиозные. В будущем он хотел бы стать главой Башкирии. Если с политикой не сложится, то попробует себя в авиации или фермерстве.