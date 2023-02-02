Сегодня 70 лет со дня пожара на уфимском нефтеперерабатывающем заводе, унесшего жизни 23 огнеборцев

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, 2 февраля 1953 года на уфимском нефтеперерабатывающем заводе во время закачки сырой нефти в резервуар произошел сильный пожар. Температура воздуха в то утро опустилась до -25 градусов и металл, не выдержавший такого перепада, треснул, а высеченная в этот момент искра воспламенила нефть. Огненный поток в считанные минуты охватил ближайшие резервуары и через путепровод устремился в сторону рабочих поселков Степановка и Аварийный. Более 5 га было охвачено огнем, стихия угрожала не только строениям, но и сотням человеческих жизней.

По сигналу тревоги, не медля ни секунды, уфимские огнеборцы, военные и сотрудники МВД прибывали к заводу. В кратчайшие сроки была организована эвакуация населения, сотни пожарных стволов поданы на тушение огня, возводилась новая обваловка для того, чтобы преградить путь беспощадной стихии. В момент, когда, казалось, битва с огнем уже выиграна, произошло самое страшное. Содержимое одного из резервуаров буквально вскипело и подобно вулкану выстрелило в воздух огненным фонтаном горящей нефти. Эта огненная волна накрыла пожарных и унесла жизни 23 человек.

На место погибших тут же встали их боевые товарищи и, как бы им ни было тяжело, продолжили схватку с огнем, которая заняла почти сутки. Погибших в тот день огнеборцев похоронили со всеми почестями на Лопатинском кладбище. После произошло перезахоронение героев на Северном кладбище и открытие мемориала. Ежегодно в трагическую дату здесь проводятся траурные митинги.

В Центре противопожарной пропаганды и общественных связей МБУ УПО Уфы на стендах, как символ вечной памяти о проявленном героизме, размещены фотографии пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Как информировал ранее «Башинформ», здесь посетители выставки чтят память огнеборцев минутой молчания. Открытие экспозиции состоялось по инициативе легендарного пожарного Равиля Каримова.